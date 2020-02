Paula, vencedora do BBB19, aposta em Felipe Prior para ganhar BBB20

Um dos personagens mais enigmáticos do BBB20 é Felipe Prior . O arquiteto tem passado por altos e baixos dentro da casa, mas muitos acreditam que ele será o próximo eliminado. No entanto, a vencedora do BBB19, Paula Von Sperling, não é uma dessas pessoas.

Em entrevista à "revista Quem," a loira falou de comparações ao participante e seus pontos fortes. “Eu concordo! Eu gosto muito dele, é o único da casa que me faz rir, o resto quer mostrar demais sensatez, ele não, ele está jogando na verdade”, opinou.

Paula apostou que Prior seria o vencedor da nova edição, baseando-se em comportamentos que a levaram para a final. “Ele tava dormindo na minha cama [dentro do reality]!”, exclamou. “Depois do Paredão, Prova de Líder, ele fala sem parar igual eu, não consegue calar a boca. Acho que ele vai ganhar”, disparou a loira.