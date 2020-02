Rafa cogita votar em Boca Rosa e hashtag #ForaBianca quebra internet

Bianca não agradou pelo comportamento | Foto: Reprodução

Está chegando a hora de formar o quinto Paredão do BBB20! Por incrível que pareça, a manhã foi bem calma, mas isso não quer dizer que não tivemos conspirações e especulações. A líder da semana, Rafaela Kalimann, cogitou votar em Bianca Andrade, a "Boca Rosa", e a internet não perdoou. A hashtag #ForaBianca ganhou o trend topics antes mesmo do paredão ser formado.

Como é de praxe no Big Brother Brasil, logo após o toque de despertar, os brothers foram ao confessionário e fizeram o Raio-X. Os confinados falaram sobre a tensão que rondam uma formação de Paredão e os novos rumos do jogo.

E atenção, o programa deste domingo é bem mais cedo! A formação do quinto Paredão vai ocorrer por volta das 19h50, logo depois do Domingão do Faustão e antes do Fantástico.