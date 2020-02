Paredão BBB20: formação do paredão deixa clima tenso no Big Brother

Mais uma vez, a formação do paredão do Big Brother Brasil (BBB20), começou antes mesmo do domingo (23). Ao final da Prova do Líder, na última quinta-feira (20), no qual Rafa venceu e ganhou a liderança, Flayslane foi escolhida para abrir uma das garrafinhas de consequência disponíveis e foi direto para o Paredão.



A votação neste domingo iniciou com Pyong imunizando o Daniel. Na sequência, Rafa, Líder da semana, votou em Bianca Andrade dizendo: “Eu acho que mais me fascina no BBB é convivência de personalidades diferentes, mas na prática é difícil. Não tem certo e errado. Respeito a pessoa, mas conviver tem ser tornado cada vez mais difícil. É a Bia.”

O terceiro lugar na berlinda foi decidido pelos votos da casa. Veja os votos:

Pyong votou em Prior

Felipe Prior votou em Pyong



Babu votou em Pyong



Guilherme votou em Pyong



Daniel votou em Prior



Victor Hugo votou em Prior



Flay votou em Pyong



Marcela votou em Prior



Bianca votou em Pyong



Thelma votou em Guilherme



Ivy votou em Babu



Manu votou em Prior



Gizelly votou em Prior



Gabi votou em Prior



Mari votou em Babu



Ao final da votação, Babu ficou com 2 votos, Felipe com 7 votos e Guilherme com 1 e Pyong com 5.



Dedo duro



Rafa escolhe Marcela e pede para saber o voto do Felipe que responde: Pyong. Em novo sorteio, Rafa tira Victor Hugo que escolher saber o voto de Flayslane que rapidamente responde: “Pyong”.