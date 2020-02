Vídeo de Neymar vaza e gera nova polêmica

Ao final do vídeo, é possível ouvir a seguinte frase polêmica: `É assim que nós ganhamos a Champions League`. | Foto: Divulgação

Parece que não foi dessa vez. Poucos dias após afirmar, em tom debochado, que não haveria polêmica envolvendo seu nome no Carnaval 2020, um vídeo de Neymar veio à tona e está dando o que falar.

As imagens mostram o jogador brasileiro sem camisa, comemorando com os colegas de clube, Edinson Cavani e Keylor Navas, na festa de aniversário coletiva de Ángel Di Maria, Mauro Icardi e do próprio Cavani, na noite da última quinta-feira (20), em Paris. Ao final do vídeo, é possível ouvir a seguinte frase polêmica: `É assim que nós ganhamos a Champions League`.

O que gerou críticas, tanto por parte do treinador do PSG, Tomas Tuchel, e dos torcedores é que a comemoração aconteceu apenas dois dias do Paris Saint-Germain, time francês em que os atletas atuam, ter perdido para o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões.

