Daniel do BBB20 é acusado de assédio pelo público e web pede expulsão

Brasil - Os confinados do BBB20, da TV Globo, puderam ter um momento de diversão durante a festa que ocorreu na madrugada desta terça-feira (25), após uma semana repleta de confusões.

Porém, para Daniel, as coisas fugiram um pouco do controle. Os fãs do reality ficaram revoltados com o brother após ele fazer carinhos e se mostrar muito insistente com Gizelly.

O jovem, que aparentava ter bebido além da conta, chegou a dar tapinhas no bumbum da advogada, que mostrou desconforto com a situação.

Não demorou para que o comportamento do loiro fosse alvo de muitos comentários nas redes sociais. Os internautas chegaram a pedir para a produção avaliar as imagens da festa e tomar as devidas providências.

No Twitter, o assunto ficou entre os mais comentados. "Antes: O discurso de homem protetor e fiel, um feminista que queria respeito pelas mulheres. Agora: machista opressor, assediador de mulheres e escroto. O Daniel está indo contra ele mesmo!", disse um usuário da rede social.

"Só queria entender porque o Daniel deita e coloca a mão na bunda/ coxa da Gi, tipo? Tem nem intimidade com ela. Eu, hein!", disparou outro, acrescentando a hashtag 'Daniel Expluso'. "O Daniel não é diferente de nehum dos homens daquela casa, é só mais um escroto", completou mais uma.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os fãs do BBB20 pedem a expulsão de um confinado.

Além de Daniel, Petrix Barbosa e Pyong Lee também foram alvos de campanhas por expulsão por terem passado a mão nas sisters durante outras festas da casa.

Com informações de Metrópoles