No BBB20, Babu declara: 'Não preciso ser aceito por ninguém'

"Até o respeito que eu tinha acabou", desabafa o ator. | Foto: Globo

Brasil - Nesta quarta-feira (26), no confinamento do BBB20, Babu desabafa sobre os brothers com Felipe. O ator diz: "Toda vez eu tenho que ficar repetindo para mim mesmo que eu estou aqui por causa da grana". Ele continua: "Até o respeito que eu tinha acabou".

Em seguida, Felipe questiona Babu, e o brother afirma: "Eu pesco as paradas no ar... Aquela coisa dos olhares... Sacou?". O arquiteto aconselha: "Tenta dar uma desencanada". Babu fala: "Eu sou muito diferente. Por mais que você seja quem você é, eles aceitam. Eu não preciso ser aceito por ninguém".

Na sequência, o carioca comenta: "Às vezes, eu me sinto muito isolado. E a minha força é de quem se sacrificou também para vir para cá. E, numa boa, tem dias que eu não consigo ignorar". Na sequência, Felipe segue aconselhando Babu.





Com informações do Gshow