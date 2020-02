Silvio Santos atende fãs de pijama, nos Estados Unidos

os 89 anos, o dono do SBT, então, fez questão de atender os pedidos de fotos com fãs na porta de casa | Foto: Divulgação

Aproveitando uma temporada de férias em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, Silvio Santos acabou tendo o seu endereço descoberto por alguns admiradores. Aos 89 anos, o dono do SBT, então, fez questão de atender os pedidos de fotos com fãs na porta de casa.

De pijama colorido, da marca do seu neto, Tiago Abravanel, o apresentador apareceu na porta da mansão e posou sorridente. O imóvel está localizado no condomínio Celebration Town Center – uma área planejada com casas sem cercas e ruas arborizadas. A casa pertence ao empresário há cerca de 10 anos.

O local fica situado a três quilômetros do complexo de parques Disney World. Visivelmente bem disposto, Silvio Santos também costuma fazer passeios e até compras em Orlando, durante suas férias. O retorno dele às gravações de seu programa deve acontecer apenas em março.

Cabe lembrar que a saúde do famoso ganhou a preocupação do público quando ele se ausentou no Teleton 2019, realizado no fim de outubro. Na ocasião, Patricia Abravanel, a "filha número 4" do comunicador, afirmou que o pai estava com uma forte gripe. "Nosso pai não pode estar aqui com a gente hoje. Calma que está tudo bem. Ele está em casa, mas pegou um resfriado muito forte e está sem voz. Ele tentou se recuperar para estar aqui, mas não conseguiu. Está sem voz, nos assistindo de casa", disse.