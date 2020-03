Solteiras, ex-bbbs curtem Sapucaí juntas

As cinco posaram juntas, para a alegria dos fãs do programa | Foto: Divulgação





Encontro de ex-BBBs na Sapucaí! As ex-sisters e atual apresentadoras da Rede BBB, Fernanda Keulla ("BBB 13") e Vivian Amorim ("BBB 17"), marcaram presença num camarote da Sapucaí neste sábado para assistirem aos Desfiles das Campeãs do Rio ao lado de Carol Peixinho, Hariane Almeida e Isabella Cecchi, destaques do "BBB 19".

As cinco posaram juntas, para a alegria dos fãs do programa. Peixinho, Isabella e Hariane seguiram a amizade que iniciaram no programa e passaram o carnaval juntas em Salvador.

Todas estão solteiras, inclusive Fernanda Keulla. A campeã do "BBB 13" revelou que acaba de terminar um namoro. Já Carol Peixinho viveu um rápido romance com Alan Posamai, que participou com ela do reality show.

Kaysar Daduor, vice-campeão do "BBB 18", também estava no mesmo camarote e postou uma foto com Fernanda Keulla.