Em centésima DR, Gabi diz a Guilherme: Eu segui meu coração

Depois de desabafar com Rafa, Gabi chama Guilherme para conversar. | Foto: Reprodução

BBB 20 - Um dia antes do paredão que vai acontecer nesta terça-feira, 3, Gaby desabafa com Rafa e em seguida chama Guilherme para conversar. Os dois seguem para a área externa da casa do BBB20. No meio do papo, o brother aponta: "O que eu estou querendo dizer... É o que eu sinto... É que dependendo do que falam para você, você muda. Falam outra coisa, você muda de novo".

Gabi pede a atenção do brother. "Quando eu disse que gostava de você... Eu passei por cima de tudo isso. Se eu tivesse escutado, eu não estaria com você. Eu segui meu coração, eu segui o que eu sinto. Eu falei: 'Gui, eu vou votar em quem eu sinto'. Apesar de você falar uma coisa, os outros falarem outra, eu disse que vou votar com o que eu sinto. Eu escuto as coisas, mas, no final, quem decide sou eu. Se eu estivesse escutado, eu não estaria com você aqui, entendeu?", ressalta a sister.

"Eu acredito em você", garante Guilherme. "Eu não teria passado por cima de tudo. Às vezes, eu posso errar por amar mais você. Às vezes, olhar mais para você do que para mim, nisso eu posso errar", confessa Gabi.

"Você sabe o que eu estou fazendo? A mesma coisa. A gente está na mesma situação. O meu amor por você é tão grande que às vezes eu penso mais em você. Essa é a maior prova do quanto um gosta do outro. Está mais do que provado. Meu amor por você é muito grande", emenda o brother.





Com informações do Gshow