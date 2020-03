Mãe de Guilherme, do 'BBB20', acredita no romance com Gabi Martins

O casal já protagonizou momentos românticos, mas também crises que abriram o olho dos participantes na casa e do público aqui fora. Mas se depender da família do modelo, os conflitos são passageiros e querem mesmo ver o amor se firmar.

''Eu vejo com bons olhos esse namoro. Gabi é uma ótima menina. E Guilherme está apaixonado. Ele não falaria tudo o que fala, se não estivesse realmente sentindo esse amor. Por isso, ele sofre ao vê-la desestabilizada. A pressão dentro do jogo é muito forte'', avalia Telma Napolitano, mãe do confinado: ''Ele quer levar a Gabi para a vida. Tanto é que o Gui já a seguia no Instagram, antes de saber que teria a possibilidade de vê-la no reality. Tem até uma foto dele boquiaberto de quando a viu no confinamento (risos)''.

Desde que o paulista de Presidente Prudente foi para o paredão contra Gizelly e Pyong no "BBB20", o seu nome passou a ser vinculado com as hashtags de abusivo, justamente pelo tipo de briga que ele tem tido com o seu affair dentro da casa.

''É muito chocante para nós. Não tem nada a ver. Quando Guilherme disse que não queria ver a Gabi assim e falou "eu estou te fazendo mal" é porque ambos se exaltaram e ele estava falando para o bem dela. Não queria vê-la daquela forma. Isso não é abuso. Meu filho sempre a protegeu, assim como já fez com todas as mulheres da casa.''

E a mãe do brother garante que o filho nunca teve um comportamento suspeito com outras namoradas.

''Eu conheço as ex-namoradas, de frequentarem aqui em casa. E as trato como filhas. Tenho apoio das mães delas também, que me ligam. Foram meninas muito bacanas e não posso me queixar de nada. O Guilherme sempre foi muito "coração", do tamanho dele. E é fiel, protetor. Por isso não acredito que ele tenha feito algo. Isso não é dele'', avalia.

Por isso, a família de Guilherme está confiante de que ele sobreviverá ao paredão.

''Estamos confiantes na conduta e no caráter dele. Guilherme é uma pessoa digna. O acusam de ser em cima do muro, mas a verdade é que ele nunca gostou de se indispor com ninguém'', diz Telma, que tem focado os votos em Pyong: ''É porque Pyong está com uma rixa pessoal contra o Guilherme''.