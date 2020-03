Ana Maria Braga celebra melhora no tratamento de câncer

Com o fim das férias, Ana Maria Braga e Louro José estão de volta ao comando do "Mais você". Logo na abertura da atração, a loura agradeceu o carinho dos amigos e do público e celebrou os bons resultados no tratamento contra o câncer de pulmão que tem enfrentado.

"Estou muito feliz de estar de volta. Estou seguindo com o tratamento necessário para o meu caso. E, felizmente, está dando bons resultados. É um tratamento que utiliza o sistema imune do paciente para combater o câncer. Não é novo. Existe desde o início da década de 80. Nós já falamos dela aqui com o próprio dr. Buzaid. Ela vai se atualizado... a versão que estou recebendo é bem mais recente, mais moderna, e tem até um nome específico: inibidor de checkpoint", explicou Ana Maria.

A apresentadora, de 70 anos, aproveitou para relembrar que, devido ao tratamento, ainda terá que se ausentar de alguns programas.

"Em resumo: estou indo bem, mas como diz o Buzaid - a missão é a cura e ele não tira o foco da missão. Então, posso me ausentar nos dias de fazer um novo ciclo...algo perfeitamente previsível! E bem-vindo já que estou fechada com a missão."

E não escondeu a felicidade por estar de volta ao matinal.

"Eu estando bem, não tem por quê não trabalhar, é uma delícia poder fazer aquilo que você gosta, é um alimento para a alma. Vir aqui, conversar com vocês, brigar com meu papagaio... faz um bem danado. Estar viva é muito bom.", disse a loura, com seu bom humor.