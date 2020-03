Após separar de Fernanda Souza, Thiaguinho teria investido em Ivy

Atual participante do “BBB 20”, Ivy Morais teria dado um ‘toco’ no cantor Thiaguinho antes de entrar no relity show. Segundo informações do jornal Extra , a sister foi ao show da turnê “Tardezinha” com as amigas, que aconteceu em Belo Horizonte no dia 1º de dezembro de 2019, e não passou despercebida pelo cantor.

Ivy foi supostamente convidada por Thiaguinho para participar da “resenha”, que o pagodeiro costuma fazer após os shows. Ainda de acordo com o Extra , o ex de Fernanda Souza teria feiro de tudo para se aproximar da morena, mas ela não cedeu. Na mesma ocasião, Ivy teria sido abordada pelo jogador de vôlei Bruninho e também deu um ‘toco’ nele.

*Com informações do IG