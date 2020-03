Com 56,07%, Guilherme é o sexto eliminado do BBB 20

Participante teve mais da metade dos votos em um paredão triplo | Foto: Reprodução

Com 56,07% dos votos, Guilherme foi o sexto eliminado do reality show Big Brother Brasil 20, na noite desta terça-feira (3). O participante disputou o "paredão" com o rival declarado, o ilusionista Pyong Lee, e a advogada Gizelly.

A disputa foi marcada pelo novo recorde de votações, Guilherme não resistiu ao seu primeiro paredão e se despediu do prêmio milionário e também de Gabi Martins, sua companheira no reality.

Pyong ficou em segundo lugar, com 43,29% dos votos. A menos votada da rodada, por sua vez, foi Gizelly, que ficou com 0,64% dos votos.