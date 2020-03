Por que #ForaGuilherme e #ForaPyong?

E no fim, o coreano se deu bem. Ficou na casa, após receber 46,29% dos votos para sair, contra 56,07% de Guilherme | Foto: Reprodução

Um público dividido entre #ForaGuilherme e #ForaPyong. Esse foi o cenário do sexto paredão do Big Brother Brasil 20, até agora o mais concorrido desta edição, em que cada voto fez a diferença. Boninho chegou a comemorar um novo record mundial para a edição, com mais de 380 milhões de votos registrados.

Enquetes feitas pelos principais portais brasileiros mostravam que os dois brothers estavam empatados, mas foi Guilherme que deu adeus ao reality nesta terça-feira (3).

Quais foram os motivos que levaram Guilherme e Pyong a essa disputa acirrada? Confira abaixo alguns deles:

Casos de abuso e assédio

Em uma festa, Pyong passou do ponto ao tentar, insistentemente, beijar Marcela e colocar a mão no bumbum de Flayslane. | Foto: Divulgação

Inimigos declarados dentro do BBB 20, Guilherme e Pyong possuem uma coisa em comum: ambos estão na mira do público, que aponta casos de assédio e abuso com sisters.



Em uma festa, Pyong passou do ponto ao tentar, insistentemente, beijar Marcela e colocar a mão no bumbum de Flayslane. O hipnólogo chegou a ser chamado ao confessionário e tomou uma advertência. Pediu desculpas para as sisters pela atitude e até para sua esposa, Sammy Lee. Fora da casa, a Polícia Civil decidiu investigar o comportamento do brother.

Guilherme, segundo o público, estaria praticando violência psicológica em Gabi, | Foto: Divulgação

Já Guilherme, segundo o público, estaria praticando violência psicológica em Gabi, seu afeto no BBB 20. As redes apontam que o modelo é muito rígido no relacionamento com a cantora. Alguns internautas citaram frases ditas pelo brother que poderiam indicar um comportamento abusivo.

