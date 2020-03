Banda Melim exige mais mordomias no camarim do que Maroon 5

Os irmãos Melim | Foto: Reprodução

Os irmãos Melim tiveram problemas com a produção do show em Recife. Na sexta-feira (6), o trio abriu o show da banda americana Maroon 5.

Na lista de exigências, aparece as do camarim, que inclusive eram maiores que do próprio Adam Levine. A produção do evento não atendeu a exigência dos irmãos Diogo, Gabi e Rodrigo.

Na lista aparecia milho cozido, sopa de ervilha e duas garrafas de vinho branco com teor de álcool acima de 13% para Gabi. E não para por aí! Melim exigiu três barcas de sushi com 20 peças cada e bebidas como chá gelado, água e refrigerantes.

As informações são da jornalista Fábia Oliveira (O Dia).