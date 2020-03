Após ‘bronca’ de Boca Rosa, Guilherme diz que amizade não será a mesma

Após quatro dias de ter sido eliminado do "Big Brother Brasil 20", o modelo Guilherme Napolitano, contou ao jornal Extra na última sexta-feira (6), sobre sua relação com Bianca Andrade fora da casa. O ex-BBB contou que ainda não se encontrou com Boca Rosa, mas afirmou que pretende ter uma conversa com ela.

"A gente vai ter que conversar. Nunca sabemos o dia de amanhã. Não depende só de mim, tem que ser dela também. Lá, a gente está trancado, somos obrigados a ver a pessoa 24 horas, todos os dias. Aqui fora, a rotina é de trabalho o tempo todo. Não vou ter a relação que tinha com ela, nem com nenhum participante. A amizade pode continuar, mas não será da mesma forma, porque estávamos no confinamento. Aqui será diferente, cada um tem a sua vida".



Guilherme também comentou a bronca que a digital influencer deu nele no programa "A eliminação", do Multishow. Na ocasião, ela afirmou que a culpa deles terem se envolvido "não foi só dela" e que o modelo também demonstrou interesse nela. Confira na íntegra, logo abaixo.

"Depois que eu saí da casa, eu fui muito claro em relação a isso. Só que isso foi antes de eu saber que ela está sofrendo ameaça. A família dela está sofrendo ameaças. Eu não sabia, e isso é muito complicado".

'Errei e pedi desculpas'

O modelo reavaliou os excessos de carinho que teve com Boca Rosa no confinamento, o que gerou ciúmes em Gabi, e reconheceu seus erros.

"Até falei isso dentro do programa. Teve um certo momento que eu poderia ter podado um pouco isso. Porque eu sou muito carinhoso. Não fazia isso só com ela. Fazia, por exemplo com a Flay, só que como eu era muito próximo dela. talvez outras pessoas tenham interpretado de uma outra forma. Eu reconheci, sim, foi o erro que eu reconheci com a Gabriela. Disse que errei, pedi desculpas e mudei depois. O que eu pude fazer era assumir o erro pedir desculpas e mudar. Eu fiz durante o programa. Então, em relação a isso, está tudo certo".

*Com informações do EXTRA.