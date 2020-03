Treta no BBB 20: Briga esquenta clima de festa na casa

Manu e Victor Hugo discutem em festa na casa | Foto: Divulgação

BBB 20 - A treta de Victor Hugo com Gizelly gerou consequências ainda mais complicadas para o brother. Manu descobriu uma combinação de votos contra ela e explodiu. Na madrugada deste domingo (8), Flayslane comentou com Manu que Victor Hugo teria pedido para que ela e Mari votassem na sister.

Na mesma hora, a cantora ficou enfurecida por se sentir traída no jogo pelo brother e foi tirar satisfação:

“Seu falso, falou para Flay e Mari votarem em mim. Quer falar sobre isso?”, interrogou. Victor tentou desconversar, porém, começou a argumentar que não estava satisfeito com a forma como estava sendo tratado por Manu e demonstrou irritação.

“Victor, se eu descubro que você chamou duas pessoas que eu gosto para votar em mim, eu reajo como eu quiser. Você é um falso do c..., falso do c…”, repetiu Manu.“Isso, mostra bem a sua cara para o Brasil ver! É isso que eu quero”, ironizou o jogador.

Enquanto voltava a chamar o brother de “falso", Manu segurou na gola da camisa dele, que o fez sair do sério. “Me larga.. vem, me bate, bate! Tá louca? Por que todos estão contra mim”, berrou Victor Hugo.

A turma do “deixa disso” se aproximou e afastou os dois. Ao ser acalmada, Manu argumentou:"Eu sempre fui amiga dele. Sempre evitei fazer qualquer tipo de comentário e tentava proteger ele por saber que ele adora o programa e pela família dele. Mas agora não dá mais. Digo e repito: falso".





Com informações de O Fuxico