Esposa de Pyong, Sammy Lee, fala sobre depressão pós-parto

Após o nascimento do primeiro filho de Pyong e Sammy Lee no dia 16 de fevereiro, a mamãe de primeira viagem resolveu desabafar nas redes sociais sobre o relacionamento com o hipnólogo e os detalhes sobre o parto de Jake.

Sammy mostrou que o caso de assédio envolvendo o marido durante a vigésima edição do Big Brother Brasil, não chegou a abalar a relação. Quando questionada, por um seguidor, sobre ainda estarem juntos, ela respondeu: “Óbvio, sou casada“.

Além de esclarecer os rumores sobre qualquer rompimento com o marido, Sammy conversou com os fãs sobre os procedimentos do parto e as dificuldades que enfrentou depois. “Você tem a opção se quer que o médico corte antes ou se acontece naturalmente. Eu esperei acontecer. Mas foram só dois pontinhos que levei, já não sinto mais nada, está cicatrizado“, explicou sobre a episiotomia, que é um processo de incisão feito em mulheres no momento do parto para facilitar a saída do bebê.

Sobre depressão pós-parto, ela afirmou ter sentido alguns dos sintomas típicos desse momento. “Teve um momento que eu estava inclinando para essa parte ruim, mas pedi para o meu pai sempre fazer uma lista de coisas boas na minha vida. Porque muitas vezes esquecemos do que é bom na vida da gente“, escreveu.





