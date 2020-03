Vídeo: Bruna Marquezine chora com reação de Manu Gavassi

No vídeo, a atriz se emociona com reação da amiga. 'Ela é corajosa demais' | Foto: Reprodução

BBB 20 - A atriz Bruna Marquezine enviou uma mensagem para a festa do BBB 20 e Manu Gavassi, não conseguiu conter o choro ao ver o recado da amiga. Em Nova York, nos Estados Unidos, a atriz também se emocionou com a reação da cantora.

"Estou chorando. Queria mandar uma para ela, mas tem que ser imparcial. Que bom que ela ficou feliz! Não acredito, eu estou com muita saudade. Acho que a gente já ficou bem mais de um mês sem se ver. Mas não sem se falar. Não poder falar e ver que ela está tristinha e com medo de sair... Ela é corajosa demais!", disse Bruna (assista abaixo).

A mensagem passou em um telão durante a festa no programa. Manu foi consolada pelos outros participantes. "Amiga, te amo muito", disse a cantora ao ver o texto de Bruna. Sobre a briga de Manu com Victor Hugo, que descobriu que o psicólogo pediu votos para ela sair, a atriz falou:

"Ela tretou hoje (risos). Namastê! Amiga, estou rindo, mas estou mais brava que você!", disse Bruna, que estava assistindo o programa. "Se eu estivesse lá, estaria tretando com ele junto com ela. De fora, estou achando o máximo! (risos). Será que eu sou uma péssima amiga?", brincou a atriz.

Durante o confinamento no Quarto Branco, Manu falou sobre a amizade com Bruna. As duas se conheceram em 2014 nas gravações da novela Em Família. "A gente chorava todo mundo junto pelos namorados. Foi por isso a gente ficou amiga", disse a cantora. "O seu era do futebol? ", perguntou Gizelly, se referindo a Neymar, que namorou Bruna de 2013 a 2018. Manu, que já namorou Chay Suede, não citou nomes, mas falou: "Era daqui das redondezas."

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





*Com informações do Portal Revista Quem