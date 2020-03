Quem você quer eliminar? Babu, Manu ou Victor Hugo?

Manaus - No último domingo (8) foi definido o sétimo paredão do Big Brother Brasil 2020. O trio Babu, Manu Gavassi e Victor Hugo disputam a preferência do público. A eliminação acontece nesta terça-feira (10).

Manu Gavassi foi a primeira a ir para a berlinda após apertar o botão vermelho do quarto branco do BBB20.

Pyong, Líder da semana, indicou Victor Hugo para o Paredão. Assim o psicólogo passou a fazer parte do paredão com Manu.

"Analisando acontecimentos, aqui dentro jogamos com o coração, empatia, e também estratégia, porque é um jogo... Minha intuição falou algo, depois quis voltar para a razão... O Prior seria uma escolha óbvia essa semana. Eu o respeito enquanto jogador, não compactuo com atitudes dele, a convivência é difícil, mas não gosto de um jogo específico de outra pessoa. Minha indicação é o Victor Hugo", disse Pyong.

Babu recebeu 5 votos da casa e também entrou para a berlinda. No confessionário, a maioria dos comentários para indicar Babu foram os problemas de convivência.