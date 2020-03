Anitta é eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil

A lista também conta com outras executivas, gestoras, empreendedoras e jornalistas | Foto: Reprodução

A cantora Anitta, a chef Paola Carosella e a influciadora digital Camila Coutinho, estão entre as personalidades mais destacadas na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020 da revista "Forbes", divulgada nesta quarta-feira (4).



Além dos nomes conhecidos, a seleção traz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank; Andrea Marques de Almeida, diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras; e Patricia Bonald, estilista e empresária. A lista também conta com outras executivas, gestoras, empreendedoras e jornalistas.

A cantora Anitta também é destaque pelos vários contratos publicitários que possui, incluindo Claro, Samsung, Adidas e Rexona, sendo embaixatriz do Tinder no Brasil e diretora criativa dos produtos da Skol Beats.

"Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do País, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização", escreveu Anitta em sua rede social.

*Com informações do Estadão