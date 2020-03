Maisa Silva grávida? Apresentadora se pronunciou sobre o assunto

Maisa Silva usou as redes sociais para fazer um desabafo | Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (4), a apresentadora Maisa Silva usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as especulações que alguns seguidores fazem quando ela resolve compartilhar exames de rotina.

Em resposta a uma internauta, a apresentadora destacou que sempre publica sobre os seus cuidados com a saúde como uma forma de servir de incentivo aos fãs para tomarem mais cuidados, e contou que sempre tem alguém achando que se trata de algo relacionado à gravidez ou alguma doença grave.

“Sempre posto aqui quando faço meus exames de rotina pra incentivar, a galera tem que parar de achar que exame é só teste de gravidez, ist ou doença terminal! Prevenir é importante”, escreveu no seu perfil do Twitter.

Maisa usa máscara para se proteger do coronavírus

Recentemente, a contratada do SBT usou os stories da sua conta no Instagram para falar um pouco mais da sua viagem para Milão, na Itália. Ela apareceu com uma máscara no vídeo e explicou que está tentando evitar contrair o coronavírus, já que muitas pessoas foram infectadas no país europeu.

Em bate-papo com seus seguidores, Maisa contou que a máscara não incomoda e pediu para que os fãs não ficassem preocupados, e tomassem cuidado com o vírus.

*Com informações do site Uol