Amor de Mãe: Thelma faz revelação bombástica sobre Danilo

Jane (Isabel Teixeira) encurralou Thelma (Adriana Esteves) em Amor de Mãe. A médica e amiga de longa data da comerciante contou que sabe muito bem do segredo de que Danilo foi adotado com 2 anos.

Desesperada, a dona do restaurante do Passeio cai em um choro sentido e começa a relembrar várias situações do passado. Ela diz que não pode contar exatamente o que aconteceu ao filho porque Danilo não foi adotado, como ele pensa, e sim comprado.

Diante da revelação, a amiga se assusta com a atitude de Thelma.

“Você fez o quê?”, Jane pergunta.

Thelma diz que estava desesperada no hospital quando viu uma mulher vendendo uma criança.

“Jane, quando o médico disse que meu filho também tinha morrido, eu fiquei desnorteada... Aí apareceu aquela mulher, com um bebê no colo...”

Jane lembra o choque que teve quando viu “Danilo” pela primeira vez após a tragédia e nunca entendeu por que a amiga não lhe contou a verdade.

Mais de 25 anos depois, elas choram e se entendem, mas Thelma pede para o segredo nunca ir adiante.

"Você não pode contar esse segredo para ninguém. Você jura?"

“Eu juro, pode deixar. Esse segredo vai morrer comigo”, responde Jane.