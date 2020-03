Ator da série de TV 'The Walking Dead' é preso por morder fã

Ator de 'The Walking Dead' é preso por morder fã | Foto: Divulgação

Michael Mundy, de 52 anos, conhecido por interpretar um zumbi em "The Walking Dead" , foi preso por morder uma fã.

Em uma entrevista ao jornal "The Sun", Beverly Jackson, de 41 anos, explica que os dois se conheceram em uma convenção, em 2012. Segundo a mulher, a relação foi além, mas Michael se tornou abusivo após o primeiro encontro dos dois. “Eu me apaixonei por ele. Ele foi muito charmoso no começo, e prometeu que ia me ajudar a entrar em Hollywood”, contou ao "The Sun".

No fim de 2018, Mundy “bateu em seu rosto, e mordeu suas mãos, braço e costas”. Em seguida, furioso, o ator a teria expulsado do quarto de hotel onde estavam hospedados, na Alemanha. No ano seguinte, Michael foi condenado por agressão e passou alguns meses na cadeia.

Ao ser libertado, ele recebeu uma ordem de restrição que o proibia de chegar perto de Beverly. Ordem, esta, que foi violada. “Eu receio que ele só vai parar quando eu estiver morta”, lamentou Beverly.