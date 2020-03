'Babu' diz que apelido teve origem do racismo que sofreu na escola

Alexandre Santana, mais conhecido como Babu, contou em uma entrevista para Marília Gabriela em 2014 que criou seu nome artístico a partir de um apelido racista que recebeu na escola. O participante do Big Brother Brasil (BBB 20), disse que quando foi goleiro na escola as crianças o chamavam de babuíno, e que sofria bastante com os ataques de racismo.

"Tinha Olimpíadas na escola, e eu era o goleiro. Era o mais alto do time, acabava indo para o gol. Inventaram uma musiquinha porque era indisciplinado, pois sempre ficava de castigo em uma turma mais velha, de segundo grau. Um belo dia, fui num jogo, era muito espalhafatoso, brigão. Um moleque falou parece um babuíno, enquanto passava um vídeo de primatas. Fizeram a musiquinha. Eu lembro que quando acabou a musiquinha, eu voei na galera, bati em quem eu via na frente. Foi uma tormenta na minha vida", relatou.

A história mudou quando um velho amigo o chamou anos depois pelo apelido e, ao ser advertido, o ator acabou abreviando para 'Babu', pois esse também era o apelido de seu pai, que trabalhava na época como segurança na Globo.

"Até um dia que um grande amigo meu. Inclusive, eu tive contato com ele há pouco tempo, e ele veio e falou 'E aí babuíno!' e aí eu virei pra dar, né? E ele era deficiente físico e aí eu falei 'Pô, não faz isso, cara! Pô, você!' e aí ele disse 'Não, ta bom, cara! Então vou te chamar só de Babu", concluiu ao contar que a partir daí adotou o nome.

