Próximo da eliminação, enquete aponta saída de Victor Hugo com 80%

Victor Hugo enfrenta Babu Santana e Manu Gavassi | Foto: TV Globo

Muito próximo do momento em que os telespectadores da casa mais vigiada do Brasil irão conhecer o sétimo eliminado da edição do Big Brother Brasil 20 (BBB20), a enquete do site UOL aponta que Victor Hugo sairá com mais de 80% dos votos. Nesse paredão, Victor Hugo enfrenta Babu Santana e Manu Gavassi.

Ás 21h30, a enquete apontava que Victor Hugo seria eliminado com 80,30%, já Manu aparece em seguida com 13,40% e por último Babu Santana com 6,30% dos votos. O trio entrou na berlinda após Manu apertar o botão vermelho do quarto branco no último sábado (7). Já no domingo Victor Hugo foi indicado pelo líder Pyong e Babu Santana foi o alvo da casa ao receber 5 votos no confessionário.

O eliminado da noite será anunciado pelo apresentador Tiago Leifert ao final da edição desta terça-feira (10) do BBB20 que já está no ar.