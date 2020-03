Victor Hugo é o sétimo eliminado do BBB20, com 85,22% dos votos. | Foto: Divulgação

Victor Hugo é o sétimo eliminado do BBB20, com 85,22% dos votos. Manu recebeu 10,18%. Babu recebeu 4,6%, na noite desta terça-feira (10), na casa "mais vigiada do Brasil".

Após encerrar a votação do Paredão entre Babu, Manu e Victor Hugo, Tiago Leifert discursou: "O BBB é uma busca por relevância aí dentro. Acho que não há nada pior para vocês do que chegar no Jogo da Discórdia e escutar que você é inofensivo ou irrelevante".

Em seguida, Leifert afirma: "E aí vem o Paredão. O melhor despertador e o mais eficiente despertador do mundo. O maior desfibrilador do planeta".

Logo depois, o apresentador anuncia: "Encontre seu lugar no jogo agora. E se for para sair, em uma terça-feira, que seja assim como hoje. Você fez o que você achava que você tinha que fazer", anunciando o nome de Victor Hugo, como eliminado.

Victor Hugo

Na sala, o psicólogo recebe os abraços dos colegas de confinamento. Em frente à porta da Eliminação, os participantes aplaudem o maranhense. "Gente, muito obrigado. Eu vivi um sonho aqui. Foi muito importante cada momento. Eu queria muito estar aqui. E eu me joguei com tudo. E eu vivi cada momento como se fosse o último. E tinha que chegar o último", diz Victor Hugo.

Ao deixar o confinamento, Victor Hugo foi recebido pela plateia. Ele abraçou os familiares e, logo depois, conversou com o apresentador, dizendo estar tranquilo. 'Estou tranquilo. Eu pensei que eu fosse estar mais desesperado. Estou feliz para caramba. Tudo o que eu pensei que eu ia viver, acho que eu vivi mais ainda. Estou muito feliz".

Questionado por Thiago se havia ficado surpreso com a votação, ele respondeu: "Valeu, eu fiquei sem entender o seu discurso, mas vou entender agora",