Viúva de Chico Anysio quer imóvel avaliado em R$7 milhões

Um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, avaliado em cerca de R$ 7 milhões é o que quer a viúva de Chico Anysio, Malga di Paula. O imóvel foi comprado pelo humorista enquanto ele era casado com a empresária e pouco antes de ele morrer. Com aproximadamente 680 m², o apartamento tem total vista para uma lagoa, possui quatro quartos e uma varanda imensa.

A história vem à tona oito anos após a morte de Chico Anysio, aos 80 anos. O Juiz da 2ª Vara da Família da Barra da Tijuca anulou o testamento do humorista. Segundo os advogados que representam Malga di Paula, o pedido de anulação foi feito pelos herdeiros, que alegaram que o testamento deixado por ele contemplava a totalidade dos seus bens, avaliados em R$ 150 milhões, quando deveria contemplar apenas a metade deles. Além disso, o nome de um dos filhos, o humorista Lug de Paula, de 63 anos, o intérprete de Seu Boneco, da "Escolinha do Professor Raimundo", não constava no documento.

Pela lei, Chico Anysio só poderia excluir um herdeiro do testamento em vida ao fazer uma partilha. Por conta dessas falhas na elaboração do testamento, os herdeiros se uniram e entraram com um pedido de anulação do mesmo, que foi concedido pela Justiça.

Os advogados que representam Malga di Paula no processo enviaram o seguinte comunicado informando da decisão da Justiça:

"Na qualidade de advogados de Malga Di Paula, informamos que o testamento de Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho (Chico Anysio) foi declarado nulo por sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Família da Barra da Tijuca sob o fundamento de que o testador dispôs da totalidade de seus bens, o que contrariou disposição do Código Civil".

A defesa da viúva de Chico disse ainda que recorreu da decisão: "Apresentamos recurso de Embargos de Declaração para que o Juiz esclarecesse alguns pontos da decisão, principalmente no que se refere ao imóvel do Edifício Golden Royal (na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio), sobre o qual nossa cliente busca o reconhecimento de sua propriedade exclusiva. O recurso foi rejeitado, tendo sido aberto prazo para recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prazo este que expirará no final da próxima semana. Carlos Sanseverino e Denise Giardino".

Viúva e filhos não querem comentar

Malga di Paula, de 48 anos, foi casada com Chico Anysio de 2001 a 2012. Um ano após a morte do humorista, ela se casou com empresário Felipe Batista, de 34. Procurada para falar sobre a questão, a empresária disse que está negociando “uma entrevista para um canal no YouTube”.

O EXTRA falou com dois filhos de Chico Anysio após a decisão da Justiça, que invalida o testamento do humorista. Um deles foi Lug de Paula — ele ficou de fora do documento deixado por seu pai:

“Não quero espaço (para falar), não. Obrigado. Pode publicar o que vocês quiserem”, disse ele, após questionar sobre “o que ele tinha a ver com a decisão da Justiça” e dizer que “não gosta de mídia”.

André Lucas, outro filho do humorista, também preferiu o silêncio. “Agradeço a procura, mas não me meto nisso. Até por que é segredo de Justiça”.