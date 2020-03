Com exceção de Babu, Prior coloca todos participantes na Xepa do BBB20

Prior tinha quatro pulseiras disponíveis para escolher os companheiros do Vip | Foto: Reprodução

Após ter a liderança confirmada na noite desta sexta-feira (13), Felipe Prior escolheu apenas o companheiro de jogo, Babu Santana, para desfrutar das regalias do lado Vip do Big Brother Brasil 2020. Com a decisão, o novo líder colocou os outros 10 concorrentes direto na Xepa.

No total, o líder tinha quatro pulseiras disponíveis para escolher os companheiros do Vip, mas Felipe escolheu apenas Babu para se juntar a ele.

A atitude do participante movimentou a internet com críticas e elogios sobre a sua decisão.

"Ele não chamou ninguém porque sabe que no monstro volta pra Xepa e sabe que ele e Babu vão ser colocados no monstro, logo eles não vão deixar ninguém desfrutando do bom e do melhor, se eles forem pra Xepa. Gostei Prior.", explica uma internauta no twitter.

"Sinceramente? Espero que a Thelma ganhe o anjo pra não colocarem Babu e Prior na Xepa. Não concordo com muitas falas dos dois, mas eles estão há muito tempo na Xepa e só indo pra paredão e monstro, todo mundo merece uns dias de glória", torce outra seguidora.