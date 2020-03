Famosos com coronavírus: saiba quem são eles!

Tom Hanks, Di Ferrero e Gabriela Pugliesi | Foto: Reprodução

Na quarta-feira, 11, Tom Hanks e a esposa Rita Wilson se tornaram os primeiros nomes de peso em Hollywood a confirmarem que estão infectados com o novo coronavírus. Já durante a quinta, 12, foi a vez de celebridades brasileiras como a blogueira Gabriela Pugliesi e o cantor Di Ferrero anunciarem que contraíram a doença.



Com mais de 134.000 pessoas infectadas e mais de 5.040 mortes, a pandemia de Covid-19 não conhece fronteiras nem barreiras sociais e a cada dia afeta novos países e territórios. Entre os infectados estão ministros, atores e atletas de elite.

Famosos confirmados com coronavírus:

Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks e Rita Wilson | Foto: Divulgação

Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus na quarta-feira, 11, de acordo com publicação feita pelo ator em sua conta pessoal no Twitter. Os dois têm 63 anos e estão na Austrália para a gravação de um filme do qual Hanks participará.

Gabriela Pugliesi, influencer

Gabriela Pugliesi, influencer | Foto: Divulgação

A influencer Gabriela Pugliesi confirmou, na tarde desta quinta-feira (12), que os resultados dos exames foram positivos para coronavírus. Ainda esta semana, ela foi ao hospital depois de apresentar os sintomas de tosse e febre.



Janet Broderick, irmã do ator Matthew Broderick

Janet Broderick, irmã do ator Matthew Broderick | Foto: Reprodução

A irmã do ator Matthew Broderick foi diagnosticada com coronavirus. Janet Broderick, reitora de uma igreja episcopal em Beverly Hills, Janet, de 64 anos, foi atendida inicialmente sob o diagnóstico de uma crise viral. Segundo o Templo religioso da qual Janet faz parte, ela está internada, em isolamento e sendo tratada com uma severa pneumonia. O estado de saúde dela é estável. Em um comunicado, Janet afirmou que está se recuperando.



Di Ferrero, cantor

Di Ferrero, cantor | Foto: Reprodução

O cantor Di Ferrero informou por meio de stories do Instagram nesta quinta-feira (12) que estava em isolamento na própria casa depois de ser diagnosticado com coronavírus. Ele contou que sentiu sintomas de gripe e falta de ar, mas já se encontra bem. O músico tinha um show marcado para o sábado (14), no Rio de Janeiro, mas precisou cancelar.



Sophie Gregoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadense

Sophie Gregoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadense | Foto: Reprodução

A mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira, 12, segundo um comunicado oficial divulgado na noite de ontem. "Sophie Gregoire Trudeau foi examinada hoje por suspeita de covid-19. O exame deu positivo", informou a nota emitida pelo primeiro-ministro.



Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência

Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência | Foto: Reprodução

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus na tarde de quinta. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo Estado, foi confirmada pelo Palácio do Planalto após exames testarem positivo.



Timo Hubers, zagueiro do Hannover 96

Timo Hubers, zagueiro do Hannover 96 | Foto: Reprodução

O zagueiro Timo Hubers, do Hannover 96, também foi diagnosticado com o novo coronavírus na quarta-feira, 11. O time da segunda divisão do Campeonato Alemão confirmou a informação da contaminação do atleta de 23 anos por meio de suas redes sociais. Ele foi o primeiro caso de jogador infectado no futebol europeu.



Rudy Gobert, jogador de basquete do Utah Jazz

Rudy Gobert, jogador de basquete do Utah Jazz | Foto: Reprodução

O pivô Rudy Gobert usou o Instagram para o seu primeiro pronunciamento após testar positivo para o Covid-19. A temporada da NBA foi suspensa por tempo indeterminado para evitar uma disseminação ainda maior do coronavírus entre os jogadores.



Daniele Rugani, jogador do Juventus

Daniele Rugani, jogador do Juventus | Foto: Reprodução

Um breve comunicado divulgado pela diretoria da Juventus anunciou, nesta quarta que o zagueiro Daniele Rugani, de 24 anos, testou positivo para coronavírus. Ele é o segundo caso de jogador infectado com o vírus da doença.



Mikel Arteta, técnico do Arsenal

Mikel Arteta, técnico do Arsenal | Foto: Reprodução

O Arsenal informou na quinta que o técnico da equipe, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19. O treinador já está em isolamento, assim como os jogadores e outros funcionários do clube inglês que tiveram contrato com ele e já foram localizados.