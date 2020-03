Marília Mendonça alfineta fãs após shows cancelados devido o covid-19

A cantora explicou que o prejuízo dos shows cancelados não era apenas dela | Foto: Reprodução





Manaus - A cantora de Marília Mendonça usou as redes sociais neste sábado (14) para desabafar. Segundo ela, foi chamada por fãs de irresponsável e xingada após nota de cancelamento de show que aconteceria na cidade de Umuarama, no Paraná. A medida atendeu as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os casos de coronavírus no país.

Marília alfineta e questiona sobre a decisão do cancelamento do show. "Já que você é tão empática, divide comigo a carga de ter que ouvir que sou irresponsável tomando ou não a atitude certa. O que acha?", desabafou.

Em outra publicação, a cantora relata sobre os xingamentos que recebeu por redes sociais. Ela ainda ironiza pedindo para "segurassem na mão uma da outra", tendo em vista que esse ato pode transmitir Covid-19.

A nota relata sobre o cancelamento do show no Paraná | Foto: Reprodução

"É fácil jogar a responsabilidade para o artista de uma contenção pública. O difícil é sentar do ladinho dele e ler o palavrão de quem comprou o ingresso dizendo que te ama. Vem cá moça que achou um absurdo,vamos segurar na mão e passar por isso juntinhas?"

Ela ainda enfatiza que considerando os últimos boletins divulgados pelo Ministério da Saúde, muitos shows serão cancelados e que o prejuízo não ficou apenas com ela, mas relatou a dificuldade de todos os fornecedores e trabalhadores diretos e indiretos.