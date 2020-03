Vanessa da Mata vai se casar com o ministro do TCU

Bruno é baiano e ocupa o cargo de ministro do TCU desde agosto de 2014 | Foto: Reprodução

A cantora Vanessa da Mata, de 44 anos, vai se casar. Dessa vez é o ministro Bruno Dantas , do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele também professor de direito processual civil na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e na FGV do Rio.



Bruno e Vanessa se conheceram no Rio, por meio de amigos em comum. Logo após a notícia ser divulgada, a cantora usou o Instagram para falar do assunto. "Estou noiva. Vou me casar. Meu amor se chama Bruno Dantas. Nosso sentimento veio de maneira real, cuidadosa, com cumplicidade, maduridade romântica e muito coragem! Coragem, que é tão difícil de ser ver nesses dias de hoje para um sentimento grandioso como esse. Então, brindemos o amor!", postou ela.

Bruno é baiano e ocupa o cargo de ministro do TCU desde agosto de 2014. Ele é mestre e doutor em Direito processual pela PUC de São Paulo e fez pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Antes de ingressar no tribunal, foi consultor legislativo do Senado Federal.

Segundo casamento

Este será o segundo casamento de Vanessa da Mata . Ela já foi casada com o ator Gero Pestalozzi, que atuou em novelas como "Kubanacan" e "Pé na Jaca", e que hoje mora em Genebra, na Suíça.