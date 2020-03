Coronavírus: novelas da Globo são interrompidas e alteram programação

Nesta segunda-feira (16), a novela "Amor de Mãe" teve as gravações interrompidas em decorrência de uma medida preventiva por causa da propagação do novo coronavírus (Covid-19). Assim, tanto a novela das 21h quanto Salve-se quem puder serão alteradas. Já Éramos seis, prevista para acabar em duas semanas, e Malhação finalizarão as gravações, pois ambas estão na reta final.

Como solução, "Amor de Mãe" entrará em reprise a partir da próxima semana. Assim, até o próximo sábado (21), os capítulos exibidos serão inéditos. Ainda não há previsão para o término da reexibição, as gravações serão retomadas quando não houver mais riscos aos envolvidos.

A nova novela das 18h, "Nos tempos do Imperador," que iniciaria no começo de abril, será adiada. Os executivos da Globo vão se reuinir na tarde desta segunda-feira (16), para analisar como ficará a grade de programação, visto que além da suspensão das novelas, não haverá transmissão do futebol nas quartas-feiras.