Enquete aponta que Pyong será o próximo eliminado do BBB20

Pyong pode ser o 8° eliminado do BBB20 | Foto: Divulgação/TV Globo

Após ser indicado pelo líder Felipe Prior na formação de paredão ocorrida no domingo (15), no Big Brother 20 (BBB20), Pyong pode estar com os dias contados no jogo. A enquete do site UOL aponta o hipnólogo como o 8°eliminado da casa mais vigiada do Brasil. No paredão dessa semana, ele enfrenta Babu e Rafa Kalimann que chegaram no paredão após critérios adotados pelo programa na prova do líder de quinta-feira (12).

Até às 21h desta segunda-feira (16), a enquete apontava Pyong com 62,72% das intenções de voto, seguido por Babu com 32,77% e Rafa Kalimann com 4,51%. A enquete não é de caráter científico e não influencia no resultado oficial que será anunciado pelo apresentador Tiago Leifert na edição de terça-feira (17).

Por ter sido indicado pelo líder, Pyong não teve direito a participar da prova bate-volta disputada por Babu, Rafa e Flayslane - que recebeu sete votos no confessionário, mas acabou ganhando a prova e anulando os votos.

Repercussão

Em redes sociais, o público pareceu não ter aprovado a indicação do líder Prior, pois achavam que o arquiteto iria indicar Daniel. Fãs do BBB 20 fizeram campanha nas redes sociais para eliminar Pyong e como argumento utilizaram o encontro de pai e filho, para que ele conheça o filho Jake que já possui quase um mês de vida.

Dentro da casa, uma conversa entre Ivy e Daniel atiçou os haters após comentário deles achando impossível que Babu não saia neste paredão. Muitos comentaram nas redes sociais que irão votar em Pyong para desestruturar o grupo deles e deixar Babu para que ele vote junto com Thelma e Prior em Daniel no confessionário nas próximas formações de paredão.