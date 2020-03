Atriz Fernanda Paes Leme é diagnosticada com coronavírus

A atriz compartilhou resultado positivo para o teste em seu instagram | Foto: Divulgação





A atriz Fernanda Paes Leme teve teste positivo para Covid-19 . Fernanda estava em quarentena voluntária após casos confirmados de coronavírus em convidados do casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, realizado em Itacaré, no sul da Bahia, no sábado (7).



Fernanda esteve no evento, assim como a cantora Preta Gil, que na última semana, também confirmou teste positivo para a doença. A atriz compartilhou resultado positivo para o teste em seu instagram. As informações são do site de notícias 'G1.'

Na postagem, Fernanda Paes Leme escreveu: "Vocês acompanharam por aqui meus dias em quarentena, isolada em casa, por estar com suspeita de ter sido infectada com o coronavírus durante um evento no fim de semana passado. Fiz o teste na sexta-feira e hoje recebi a resposta. Positivo. Vamos lá, então. Ao descobrir que pessoas com quem tive contato estavam testando positivo para covid-19, fiquei febril e fiz o teste. Mas precisamos de serenidade e consciência nesse momento. Não precisamos criar mais problemas dos que os que já são reais.”

A influencer Gabriela Pugliesi também foi diagnosticada com coronavírus. Um convidado do casamento, que esteve em viagem à Aspen no período do carnaval, foi o primeiro paciente a ter o diagnóstico positivo para o coronavírus, divulgado ainda na quarta-feira, 11. Ele é um paulistano de 26 anos, que não teve nome divulgado.