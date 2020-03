BBB20: Tiago Leifert conta aos brothers sobre pandemia de coronavírus

Gabi e Rafa ficaram apreensivas com a notícia | Foto: Reprodução

No programa desta segunda-feira (16) Tiago Leifert quebrou protocolo de não trazer acontecimentos do mundo fora da casa para avisar sobre os impactos do avanço do Covid-19 por todo Brasil.

"Vocês vão me perguntar sobre a família de vocês? Está tudo tranquilo, todo mundo bem, está todo mundo saudável. Nós aqui também do programa estamos saudáveis, vocês aí também, está tudo tranquilo. Mas nosso papo hoje é sobre prevenção", falou o apresentador no inicio da conversa.

Leifert levou um infectologista para informar os participantes sobre a doença, as precauções que devem ser tomadas e como o mundo está reagindo ao surto.

"A pessoa que está enferma, com qualquer sinal respiratório, não recebe e não faz visitas", disse o especialista Edimilson Migowski.