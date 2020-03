Idris Elba revela que testou positivo para o novo coronavírus

O ator britânico Idris Elba publicou um vídeo em suas redes sociais revelando que realizou um teste para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , e o resultado foi positivo. Ele destacou que "está bem", mas se colocou em quarentena.



Elba comentou que não apresentou nenhum sintoma da doença, mas teve contato com alguém que testou positivo para o novo coronavírus e decidiu fazer o exame. Segundo ele, sua mulher, Sabrina, não apresentou nenhum sintoma até agora e também não realizou nenhum teste.

"Isso é sério. Agora é o momento para pensar em isolamento social, lavar as mãos. Além disso, há pessoas que não estão apresentando sintomas, e isso pode facilmente espalhar a doença", observou o ator.

Elba conta que compartilhou o resultado com a família e também com os colegas de trabalho. "Transparência é provavelmente a melhor coisa para isso no momento. Se você está se sentindo doente ou acha que deveria ser testado ou que foi exposto, faça algo sobre. [...] Agora é a hora de solidariedade, de pensar nos outros", concluiu ele, dizendo que continuará a atualizar o público sobre seu estado de saúde.