Bruna Marquezine cai no chão ao ver ex-namorado com outra

Bruna contou a situação para uma youtuber | Foto: Reprodução





Bruna Marquezine até tentou reatar seu namoro com um ex, que ela não revelou o nome durante entrevista à youtuber Dora Figueiredo.

Acontece que em um belo dia, a atriz acabou encontrando o rapaz com outra moça em um restaurante que ele costumava levar a famosa.

Ao dar de cara com os dois, Bruna bateu o joelho em um batente e acabou caindo com tudo no chão.