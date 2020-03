Babu Santana recebe proposta para atuar em novela

Babu Santana está no paredão desta terça-feira (17) | Foto: Divulgação

Mesmo confinado no Big Brother Brasil (BBB 20), Babu Santana já recebeu uma proposta de trabalho. O autor Daniel Ortiz afirmou nas redes sociais que quer o ator em sua próxima novela. Daniel é autor de "Salve-Se Quem Puder", que atualmente está no ar no horário das 19h na Globo.



A novela fará uma pausa nas gravações no período de quarentena do coronavírus, mas espera-se que as gravações retornem em breve. A última participação de Babu em uma novela foi em "Malhação: Vidas Brasileiras", que foi ao ar na Globo em 2018.

Pyong lidera pesquisas em paredão inflamado por torcidas

O youtuber Pyong deve ser o eliminado do Big brother Brasil 20 nesta terça-feira (17), de acordo com pesquisas realizadas em portais da web e enquetes no Twitter. O hipnólogo compete com o ator Babu Santana e a influenciadora Rafa Kalimann, em um dos paradões mais inflamados pelas torcidas desde o início da edição. Uma média realizada com 13 enquetes de portais, incluindo Uol (62,31%), F5-Folha (66%), TV Foco (58,65%), Extra.Globo (74%), Capricho (62,27%) e Votalhada (51,80%), aponta o hipnólogo como o mais votado para deixar a casa, com 62% de rejeição.

Outra média envolvendo 33 enquetes do Twitter repetem esse resultado, dessa vez mais apertado, com 52% de rejeição. De acordo com as previsões, Babu Santana é o segundo mais votado, com média de 32% nos portais e 46% no Twitter. Rafa Kalimann é a figurante deste paredão, com média de 4,68% em portais e apenas 1,6% no Twitter.

As pesquisas realizadas, no entanto, não antecipam o resultado oficial, que só será divulgado nesta terça-feira (17).