Com 51,70% dos votos, Pyong é o oitavo eliminado do BBB20

O hionólogo Pyong Lee foi eliminado do Big Brother Brasil 20 nesta terça-feira (17). O brother recebeu 51,70% dos votos do público e foi o oitavo participante eliminado do programa.

No paredão dessa semana, Pyong enfrentou Babu e Rafa Kalimann que chegaram no paredão após critérios adotados pelo programa na prova do líder de quinta-feira (12).



Desde a última festa, Pyong falava que queria ir ao paredão com o Babu Santana para testa quem estava mais popular fora da casa.

