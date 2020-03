'Fui burro, me coloquei no paredão,' diz Pyong sobre eliminação do BBB

Pyong Lee foi eliminado do Big Brother Brasil 2020 (BBB 20), no paredão desta terça-feira (17). Ele teve 51,70% dos votos e levou a pior na disputa com Babu e Rafa. Em entrevista ao "Rede BBB", da Globo Play, Pyong demonstrou arrependimento de ter se colocado no paredão.

A apresentador Fernanda Keulla, em uma referência ao queridômetro, perguntou se houve algum momento em que Pyong acha que poderia ter sido considerado um banana. "Agora, né. Fui burro. Me coloquei no paredão", disse o hipnólogo.

"É um jogo para uma vez só na vida e meu erro máximo foi me colocar no paredão. Esse final foi totalmente ter me colocado no paredão, ter recusado o anjo do Daniel e da Ivy", continuou Pyong, ao contar o que aprendeu com sua passagem pelo programa.

O hipnólogo disse que não teve medo de ir ao paredão e que se sentia confortável de ir para a berlinda com Babu, Prior e Flayslane.

Para Pyong, Prior errava no quesito convivência com as pessoas da casa. Mas não errava quanto ao jogo. "Ele errava muito na convivência, de não entender o porquê de ele ser votado, por exemplo, mas eu sempre falei que eu preferia o jogo dele do que o do Guilherme ou do Victor Hugo. Ele como pessoa para conviver era o que eu não gostava e logicamente eu ia votar para tirar da casa", disse.

Após pedido da apresentadora, Pyong deixou um recado para Prior. "Falaria para ele manter essa garra que ele tem no jogo".

Assédio

Em um dos quadros do programa, Pyong assistiu a um vídeo feito antes de ele entrar no confinamento em que afirmava que nunca passaria por cima de seus princípios no jogo. Com isso, o hipnólogo relembrou o polêmico episódio da festa, em que foi acusado de assediar as meninas após tentar beijar Marcela e apertar o bumbum de Flayslane.

"Cumpri o que disse no vídeo, mas acho que isso não cabe no que aconteceu na festa, em que exagerei na bebida", afirmou, apenas.