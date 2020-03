Fogo no parquinho: Tiago Leifert discute com mulher de chefão da Globo

Indignado com a nota da jornalista, o apresentador não deixou barato e fez questão de respondê-la nas redes sociais | Foto: Reprodução

O fogo no parquinho dessa vez é envolvendo o apresentador Tiago Leifert!

O comandante do Big Brother Brasil não gostou nada nada de receber nota zero da jornalista Patricia Kogut, após levar um infectologista para falar sobre o Coronavirus no programa que apresenta .

Segundo Kogut, que é mulher do Diretor Geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, Leifert teve a chance de prestar um serviço, mas chamou o Coronavírus de "resfriado".

Indignado com a nota da jornalista, o apresentador não deixou barato e fez questão de respondê-la nas redes sociais.

"Tudo o que eu disse é baseado nas informações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, não é opinião. Desserviço presta você ao colocar palavras erradas na minha boca. Bastar assistir o vídeo. Falei várias vezes que é letal, que não pode de forma alguma ser subestimado, que temos um grupo vulnerável, que precisamos ficar em casa, que cancelamos plateia. Absolutamente injusta e inoportuna essa crítica, para não dizer irresponsável. O vídeo está aí para quem consegue interpretar texto sem deixar preferências e gosto pessoal interferir no julgamento", rebateu ele.

Vale lembrar que Tiago é filho de Gilberto Leifert, que foi um dos diretores de relações da emissora por 30 anos.