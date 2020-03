Apresentador do Jornal Nacional é diagnosticado com coronavírus

William Bonner, Marcelo Magno, Priscilla Castro e Renata Vasconcellos | Foto: Divulgação

O jornalista Marcelo Magno, de 37 anos, foi diagnosticado com Coronavírus (Covid-19). Ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular de Teresina, no Piauí.

Magno, que faz parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, da TV Globo, esteve no Rio de Janeiro no último dia 7 de março para comandar o programa.

Nesta última quarta-feira (18), o jornalista teve seu quadro de saúde agravado, após sentir forte cansaço. Segundo os médicos, ele foi entubado para que os efeitos do tratamento sejam mais eficazes.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19), o apresentador teve melhora nas últimas 24 horas, contudo o estado de saúde ainda é considerado grave, mas estável.