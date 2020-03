Com mais de 3 milhões de votos, enquete aponta saída de Daniel do BBB

Daniel Lenhardt será o eliminado com aproximadamente 80% dos votos, é o que aponta a equete do site uol até às 15h30 (horário Manaus) desta terça-feira (24). Há aproximadamente 6 horas do término da votação, o site mostra que o gaúcho tem quase 79% das intenções de votos para deixar o reality em um total de 3,5 milhões de votos computados.

Até então, o índice de rejeição pertence ao psicólogo Victor Hugo, que deixou a casa durante o sétimo paredão, no dia 10 de março, com 85,22% dos votos, em um paredão triplo com Manu Gavassi, escolhida por 10,19% dos votantes, e Babu Santana, votado por apenas 4,60% dos internautas no site oficial da Globo.

Única mulher eliminada do reality até o momento, Bianca Andrade saiu da disputa por R$ 1,5 milhão com 53,09% contra Felipe Prior e Flayslane Raiane. Ela só não teve um índice menor do que Pyong Lee, que foi tirado da casa com 51,70% dos votos.

Além de Victor Hugo, outros homens também deixaram o jogo com porcentagens altas: Petrix Barbosa saiu com 80,27% dos votos; Hadson Nery foi eliminado com 79,71%; Lucas Chumbo saiu com 75,54%; Lucas Gallina deixou a casa com 62,62%; e Guilherme Napolitano teve 56,07% no paredão que recebeu mais de 416 milhões de votos e bateu recorde histórico.

Dados

Com mais de 3,5 milhões de votos até à tarde de hoje, a enquete do UOL também aponta a saída do gaúcho com ampla vantagem. Veja os números: Daniel tem 78,97%; Ivy, 11,09%; e Flay, 09,29%. A parcial é semelhante ao do jornal Folha de S.Paulo.