BBB20: Gizelly é a décima líder e Mari e Gabi estão no paredão

A prova foi realizada em dupla | Foto: Divulgação

BBB20 - Na noite desta quinta-feira (26), a advogada Gizelly Bicalho se consagrou a décima líder do Big Brother Brasil 20. A sister participou da Prova do Líder junco com Ivy. Como a liderança não é compartilhada, elas precisaram escolher entre si.

Após serem informadas por Tiago Leifert sobre a decisão que deveriam tomar, Ivy se prontificou e escolheu ficar com o prêmio de R$ 10 mil, dando os privilégios da liderança para Gizelly.

Paredão

Já as participantes Gabi e Mari, que fizeram as provas juntas, foram as que menos pontuaram e, por isso, estão no Paredão. As sisters devem participar da Prova Bate e Volta no próximo domingo (29).

A prova

A prova aconteceu em duplas. O objetivo era fazer mais pontos no acumulado de cubos coloridos, os quais cada um tinha um valor estipulado. Para capturar os cubos, um jogador foi erguido por uma espécie de guindaste manuseado pelo companheiro de confinamento por um joy stick. Todos tiveram 3 minutos e 30 segundos para juntar o maior número de cubos.

Raking de pontos

Gizelly e Ivy: 130 pontos

Marcela e Thelma: 110 pontos

Rafa e Manu: 85 pontos

Babu e Felipe: 80 pontos

Mari e Gabi: 70 pontos (Paredão).