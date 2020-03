Prior promete dar o 'monstro' para Gizelly se ganhar a prova do anjo

Durante o Raio-X na manhã desta sexta-feira (27) no Big Brother Brasil 2020 , Felipe Prior decidiu comentar com o público que, se ganhar a "Prova do Anjo," pretende dar o monstro para Gizelly. Isso significa que a nova líder do jogo vai sair do grupo VIP e passará a comer junto com os integrantes da xepa desta semana.

"Não consegui ganhar a liderança, estou praticamente no paredão, então eu queria deixar combinado com vocês o seguinte: Quero ganhar muito essa prova do anjo, minha intenção é dar o monstro para o líder, colocando a pessoa, que no caso é a Gizelly, na xepa", afirmou.

"Quero muito fazer isso, de qualquer forma vou tomar o voto dela. Vou fazer isso, estou decidido. Quero já deixar avisado todo mundo que vai acontecer isso", disse.

Gizelly e Ivy ganharam a Prova do Líder da noite quinta-feira. Apesar de ter sido feita em dupla, apenas uma poderia ser consagrada líder da semana. Por serem as últimas colocadas da disputa, que era de sorte, Gabi Martins e Mari Gonzalez já estão no paredão.