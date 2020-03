Gusttavo Lima quebra recorde do YouTube com live de 5 horas

O cantor sertanejo Gusttavo Lima bateu diversos recordes na noite deste sábado (28), com a live do “Buteco em Casa”, transmitida nas redes sociais. O show, uma versão da sua turnê nacional, aconteceu na sala da mansão em que o cantor mora com a família, no interior de Goiás. Até o final da tarde deste domingo, o vídeo ocupava o primeiro lugar dos mais vistos no país no YouTube.

Na plataforma, o sertanejo atingiu a audiência recorde de mais de 750 mil pessoas online simultaneamente e mais de 4 milhões de compartilhamentos. O recorde anterior foi do YouTuber Felipe Neto com 380 mil acessos simultâneos. No mundo, Beyoncé, durante sua apresentação do Coachella, havia conquistado a marca histórica de 458 mil espectadores.

A apresentação contou com participações da esposa do cantor, a digital influencer Andressa Suita, e do filho mais velho, Gabriel, de 2 anos, que acompanhou parte do show no colo do pai.

No Instagram, os números também foram superlativos. Foram 5h de live, 750 mil acessos simultâneos, 10 milhões de visualizações, 100 músicas tocadas e R$ 100 mil arrecadados. Até a cantora Marília Mendonça brincou com o colega no Twitter: “Olá, gostaria de dizer, em nome do sindicato dos ‘fazedores de ao vivo’ que o Sr. está inviabilizando o conceito live e que não vai dar pra te copiar. Obrigada”.

Além dos números impressionantes, Gusttavo Lima anunciou a doação de 3 toneladas de alimentos que serão doadas para instituições filantrópicas da cidade de Goiânia.

