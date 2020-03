Enquete aponta saída de Manu em paredão contra Prior e Mari

O resultado do paredão acontece nesta terça-feira (31) | Foto: Divulgação

Manu Gavassi deve ser a eliminada do 'BBB' nesta terça-feira (31), segundo levantamento da enquete do UOL. Sem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa, a enquete mostrava na manhã desta segunda-feira (30) a cantora com 53,83% das intenções de votos, contra 38,69% de Felipe Prior e 7,68% de Mari Gonzalez.

O paredão formado ontem tem tudo para ser um dos mais disputados desta edição, já que tanto Manu Gavassi quanto Felipe Prior concentram uma grande torcida do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Já Mari Gonzalez deve escapar da berlinda por causa da forte disputa entre a cantora e o arquiteto.

A votação oficial, que define o resultado do jogo, chegou a ficar fora do ar por alguns minutos assim que o paredão foi formado. "Derrubaram a plataforma de votação. Já chegamos em 75 milhões de votos e quem sai está se alternando a cada minuto. Vai ser na casa decimal", previu Boninho, diretor do programa, menos de uma hora após a definição dos emparedados.

Até agora, a enquete do UOL acertou todos os resultados dos paredões do 'BBB20'. A votação não oficial —que somava quase 450 mil votos às 11h de hoje— serve como um termômetro para o público, já que não é possível acompanhar a porcentagem de votos em tempo real na plataforma da Globo.

A surpresa, no entanto, pode vir amanhã. Fã-clubes e seguidores de Manu Gavassi organizaram mutirões para concentrar os votos na plataforma oficial. Além de seus mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Manu conta com a campanha de artistas muito populares, como Bruna Marquezine, que soma 38,9 milhões de seguidores na mesma rede, e Larissa Manoela, com 30,5 milhões.

Felipe Prior não fica muito atrás. Apesar de fazer parte do time "pipoca", como ficaram conhecidos os não famosos do BBB, ele conquistou o apoio de vários jogadores de futebol, entre eles Gabigol e Richarlison. Os atletas prometeram até sortear camisas de seus times para quem votar para eliminar Manu, que foi indicada pelo escolhido da líder Gizelly.