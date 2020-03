BBB20: Manu chora sozinha e revela: 'Estou com medo'

Manu está sentindo que vai sair do BBB20 | Foto: Divulgação





Durante a tarde desta segunda-feira (30), Manu, que enfrenta Felipe e Mari no décimo Paredão do BBB20, está sentada na área externa. Chorando, a sister fala sozinha: "Estou com medo".

Mari se aproxima e, ao perceber que a cantora chora, diz: "Dá um aperto, uma angústia". Manu responde: "Estou tranquila, só emoção mesmo e saudade também". A influenciadora deseja que a cantora fique bem, e Manu deseja o mesmo: "Você também". "Estou tentando", responde Mari, que também está emparedada.

Em seguida, Mari sai do jardim e segue para a área interna da casa. Manu continua pensativa e fala: "Não estou com medo do Paredão, eu estou com medo de estar perdendo quem eu sou aqui dentro dessa casa".