É fã de BBB? Disputa está acirrada no 10º paredão; quem fica?

A disputa para o 10º paredão do "BBB" que acontece nesta terça-feira (31) está muito acirrada, com público dividido entre a saída de Manu Gavassi e a de Felipe Prior, segundo levantamento da enquete do UOL. Conforme a Globo, ontem (30), os dados oficiais da direção do programa apontavam recorde na votação oficial, com mais de 550 milhões de votos computados.

Sem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa, a enquete mostrava nesta manhã a cantora com 48,21% das intenções de votos, contra 48% do arquiteto e 3,79% de Mari Gonzalez. Na ocasião, ela contabilizava mais de 1,5 milhão de votos.

A votação não oficial registrou uma virada forte em favor de Manu, já que ontem ela era apontada como a favorita para sair, com 53,83% das intenções de votos, contra 38,69% de Prior. Agora, a disputa entre eles se dá de forma bem aproximada, com diferenças de décimos.